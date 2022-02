COVID19 In Emilia Romagna oltre 3mila casi e 21 morti, 3 a Rimini. In calo positivi e decessi in Italia

In Emilia Romagna oltre 3mila casi e 21 morti, 3 a Rimini. In calo positivi e decessi in Italia.

E' di 3.332 nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati sulla base di oltre 23mila tamponi, il bilancio delle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Si contano ancora 21 morti, 3 in provincia di Rimini (due donne di 79 e 89 e un uomo di 89 anni). Il più giovane dei quali è un uomo di 59 anni deceduto in provincia di Bologna. Prosegue e sembra consolidarsi il calo dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 94 pazienti (due in meno rispetto a ieri), 50 dei quali non vaccinati. Calano anche i ricoverati negli altri reparti, che sono attualmente 1.744, 25 in meno. I casi attivi scendono a 57.259, di questi il 96,8% è in isolamento domiciliare perché non necessita di particolari cure.

In discesa (50.534) i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.662 . Le vittime sono invece 252 (ieri erano state 314).



