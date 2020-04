In Europa l'inverno più caldo di sempre

3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo di riferimento, il trentennio 1981-2010: è stato l'inverno più caldo di sempre in Europa. Lo annuncia Copernicus Climate Change Service, progetto nato su iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea e della Commissione Ue.

La temperatura media della stagione è stata quasi 1,4 gradi più alta rispetto al precedente inverno più caldo, cinque anni fa. Copernicus elabora miliardi di dati provenienti da misurazioni satellitari e di terra tramite navi, aerei e stazioni meteorologiche dislocate in tutto il mondo. Sicuramente il mese di febbraio passerà alla storia per le alte temperature, decisamente anomale per il periodo, mentre il vero inverno c'è stato solamente nelle ultime due settimane di marzo. Dall'altra parte del globo: è caldo record in Antartide, dove sono state registrate temperature mai viste prima, tanto che gli scienziati temono danni a lungo termine per piante, animali ed ecosistemi.



