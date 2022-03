CARO ENERGIA In Europa massimo storico per il gas, 335 euro Mwh, benzina oltre 2 euro/litro al self

Il prezzo del gas in Europa balza al suo nuovo massimo storico. Ad Amsterdam il prezzo si infiamma a 335 euro al Mwh, con un rialzo del 74%. Il Quotidiano Energia riporta che il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self sale a 2,004 euro al litro (venerdì 1,912), con i diversi marchi compresi tra 1,994 e 2,032 euro al litro (no logo 1,971). Il prezzo medio del diesel self schizza a 1,901 euro al litro (venerdì 1,788) con le compagnie posizionate tra 1,881 e 1,977 euro al litro (no logo 1,891). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio cresce a 2,117 euro al litro (venerdì 2,039).

