In Gendarmeria "Una stanza per te": concreto sostegno alle vittime di violenza

Nella Giornata della Donna, è stata inaugurata “Una stanza per te” presso l’Ufficio Violenza di genere della Gendarmeria. Progetto del Soroptimist Club San Marino per dare sostegno alle donne nel difficile momento della denuncia. Taglio del nastro affidato alla Presidente Laura Rossi insieme al Comandante del Corpo, Maurizio Faraone.









Un fenomeno, quello della violenza, acuito, purtroppo, in tempo di pandemia e che spesso coinvolge pesantemente anche i minori. Per questo vicino alla stanza è stato allestito anche uno spazio pensato appositamente per i bimbi che eventualmente accompagnino la madre.

La proposta del Club di realizzare questo spazio accogliente è stata sostenuta anche dall’Authority per le Pari Opportunità.

Seguiranno aggiornamenti