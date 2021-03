SOROPTIMIST CLUB SAN MARINO In Gendarmeria "Una stanza per te": concreto sostegno alle vittime di violenza

Uno spazio accogliente per sentirsi ascoltate, sostenute, incoraggiate nel denunciare la violenza in ambiente protetto. Da oggi in Gendarmeria c'è “Una stanza per te”, allestita presso l’Ufficio Violenza di genere.

Taglio del nastro affidato alla Presidente del Soroptimist Club San Marino, Laura Rossi e al Comandante, Maurizio Faraone, alla presenza di Arianna Scarpellini in rappresentanza della Segreteria di Stato per la Sanità e Velio Tilio per l'Authority per le Pari Opportunità.

Il supporto concreto, sinergico, per affrontare il difficile momento della denuncia, “passaggio necessario nel percorso verso la ricostruzione di rispetto e dignità della propria persona” - fa notare il Soroptimist, mettendo a proprio agio le vittime “di atti persecutori, maltrattamenti, stalking, di frequente subiti nell’ambito delle relazioni affettive”.

Fenomeni che purtroppo in tempo di pandemia si sono acuiti tra le mura domestiche e che spesso coinvolgono anche i minori, lasciando dentro cicatrici profonde. A tal proposito, vicino alla stanza è stato predisposto uno spazio pensato appositamente per i bambini che eventualmente accompagnino le madri, il tutto per rendere l'iter più sicuro e meno traumatico. Il segno evidente di una grande sensibilità.

Nel video le interviste a Laura Rossi, Presidente Soroptimist Club San Marino e Maurizio Faraone, Comandante Corpo della Gendarmeria.

