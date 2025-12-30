CLIMA In italia 376 eventi meteo estremi nel 2025, nel 2015 erano stati 60 Genova la provincia più martoriata. Non solo alluvioni e frane: aumentano del 94% i casi di temperature estreme

Il 2025 conferma l’Italia sempre più esposta agli effetti del cambiamento climatico. Secondo l’Osservatorio Città Clima di Legambiente nell'anno che sta per concludersi sono stati registrati 376 fenomeni meteo estremi: solo nel 2023, era andata un po' peggio, mentre nel 2015 erano stati appena 60 per poi aumentare vertiginosamente negli anni successivi. Allagamenti, danni da vento ed esondazioni fluviali restano i più frequenti, ma preoccupa soprattutto l’aumento dei casi legati a temperature record, +94%, frane da piogge intense, +42%, e danni da vento, +28%.

Le regioni più colpite sono Lombardia, Sicilia e Toscana, con 50, 45 e 41 episodi rispettivamente. Tra le province più colpite Genova con 16 eventi, Messina e Torino 12, Firenze e Treviso 11.

In Emilia-Romagna nei primi undici mesi del 2025 Bologna ha registrato 18 eventi estremi e Modena 9 mentre a seguito di forti precipitazioni tra il 16 e 17 giugno, la Regione ha dichiarato lo stato di crisi per frane, allagamenti e danni diffusi in 28 comuni tra Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena. Al sud, Sardegna, Sicilia e Puglia hanno sofferto la siccità, mentre i trasporti hanno subito ritardi e interruzioni in 24 casi a causa di pioggia, vento e temperature estreme. I danni economici del 2025 sono stimati in 11,9 miliardi di euro, destinati a salire a 34,2 miliardi entro il 2029. Legambiente denuncia la mancanza di un’azione coordinata e chiede l’attuazione urgente del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023, e l’istituzione di un Osservatorio nazionale per definire priorità e monitorare le misure territoriali. Il presidente Stefano Ciafani invita il Governo a mettere la crisi climatica al centro dell’agenda politica, sottolineando che a pagare il prezzo più alto sono cittadini, territori e imprese.

