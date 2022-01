COVID In Italia continua il calo dei ricoveri. Intanto è in arrivo la pillola anti Covid di Pfizer

In Italia continua il calo dei ricoveri. Intanto è in arrivo la pillola anti Covid di Pfizer.

La curva del contagio a San Marino e in Italia segue la stessa traiettoria: un calo leggero ma costante. L'ultimo dato sul Titano parla di una diminuzione degli attualmente positivi di 41 unità, attestandosi a quota 1805, seppur a fronte di un nuovo ricovero in Terapia intensiva, portando il totale a tre. In Emilia-Romagna domani secondo Open day di vaccinazioni anti Covid dedicate alla fascia d'età 5-19 anni: le sedi disponibili saranno 28, con la presenza di pediatri ed esperti. In Italia esattamente due anni fa, il 29 gennaio 2020 il Covid si presentò ufficialmente attraverso la coppia di turisti cinesi che venne ricoverata allo Spallanzani. Da lì a poco il paziente zero di Codogno e i primi casi in Veneto. Due anni dopo, il bilancio della pandemia conta in totale più di 10 milioni di casi e 145.537 vittime.

[Banner_Google_ADS]

Ad oggi a livello nazionale predomina la variante Omicron, mentre la sottovariante Omicron 2, scoperta di recente, è stata segnalata in nove regioni: sarebbe una volta e mezzo più contagiosa ma non sarebbe più pericolosa. Dall'altra parte continua il calo delle degenze per il terzo giorno di fila: 57 in meno i pazienti nei reparti ordinari e 15 in meno in Rianimazione. Il tasso di positività scende al 13,7%. Intanto il Commissario Figliuolo ha annunciato l'imminente arrivo della pillola antivirale Paxlovid di Pfizer. Il farmaco aveva già incassato nel dicembre 2021 il parere favorevole del Cts per la distribuzione in emergenza. Dagli studi emerge l'efficacia registata nel ridurre il rischio di ospedalizzazione e morte è dell'88%. Nel frattempo la Russia ha segnalato oggi per la prima volta oltre 100mila casi giornalieri, quasi il doppio di infezioni rispetto a una settimana fa. Nel Paese, malgrado quattro vaccini disponibili, poco meno della metà della popolazione è completamente vaccinata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: