COVID In Italia "senza impianto aerazione, a scuola con la mascherina" A San Marino un paziente in terapia intensiva

In Italia sono 88.221 i nuovi contagi, con un tasso di positività al 19,7%, e 253 i decessi. Intanto si comincia già a pensare al ritorno sui banchi. Da un'indagine della Fondazione Gimbe con l'Associazione nazionale presidi emerge che solo il 3% delle scuole abbia installato sistemi per la filtrazione dell'aria. A questo si aggiunge la difficoltà nel tracciamento dei contagi per 1 caso su 3. Antonello Giannelli, presidente Anp, avverte: “Senza sistemi di aerazione a settembre si va in aula con la mascherina”.

E se da una parte si pensa a proteggere gli over 60 con la quarta dose, dall'altra si guarda già al futuro, con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che annuncia: “Nei prossimi giorni ci potrebbe già essere la riduzione dell'isolamento per i positivi asintomatici. Il passo successivo – continua – sarà considerare l'ipotesi di eliminare anche la quarantena”. Decisione già presa dall'Austria, dove i positivi potranno uscire indossando la mascherina Ffp2. La riflessione di Costa va anche oltre: “Occorre scorporare i dati per capire chi muore per Covid e chi con Covid. Ma dobbiamo arrivare a convivere con il virus – conclude – perché l'obiettivo contagio zero è irraggiungibile”.

A San Marino i positivi sono 397, in calo, di cui 82 rilevati nelle ultime 24 ore. 94 i guariti. Salgono a 8 i ricoveri, di cui uno in terapia intensiva. Intanto torna a riunirsi la Commissione vaccini. L'82% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo primario di immunizzazione, mentre il 67% ha ricevuto anche il booster. E, come in Italia, si comincia con la quarta dose per gli over 60.

