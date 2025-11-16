In memoria di Giada Penserini: all’Infermi arriva la macchina per il ghiaccio medicale

Si è svolta sabato 15 novembre all’Ospedale Infermi di Rimini la cerimonia di ringraziamento per la donazione di una macchina produttrice di ghiaccio medicale destinata al Coordinamento Ospedaliero Procurement, Donazione di Organi e Tessuti. Il dispositivo, fondamentale per il trasporto in sicurezza di organi e tessuti prelevati a scopo trapiantologico, è stato acquistato grazie alla raccolta fondi generata dalla terza edizione di “Uno smash per la vita”, il torneo di padel solidale intitolato a Giada Penserini, giovane sammarinese donatrice.

L’evento sportivo, ospitato lo scorso 28 giugno dal Tennis Club Valmarecchia, è stato organizzato da Aido Emilia-Romagna in collaborazione con ANED, Croce Verde di Novafeltria, AVIS Novafeltria e AOVAM, e ha ricevuto numerosi patrocini istituzionali, tra cui quello del Centro Riferimento Trapianti Regionale, del CONI, del CIP e della FITP Emilia-Romagna, oltre all’Unione dei Comuni della Valmarecchia e al Comune di San Leo.

Otto le coppie in gara, composte da atleti trapiantati, dializzati, familiari, operatori del 118, infermieri, medici e volontari, in una giornata che ha unito sport e impegno civile. Decisivo per l’acquisto della macchina anche il contributo di molte attività commerciali della Valmarecchia e di San Marino.

Alla cerimonia erano presenti i professionisti del Coordinamento Ospedaliero – tra cui i dottori Matteo Ciotti e Davide Morri – insieme ai rappresentanti delle associazioni promotrici, ai genitori di Giada Penserini e a numerosi trapiantati, guidati dal piccolo Alberto. Un momento di comunità che ha ribadito l’importanza della donazione e della cultura della solidarietà.







