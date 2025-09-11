SOLIDARIETÀ

In memoria di Stefano: domani a Dogana raccolta fondi per l'inaugurazione di una scuola in Kenya

L'evento si terrà al negozio Brio di Dogana a partire dalle 17:00

In ricordo di Stefano Michi e dei suoi progetti per il Kenya. Domani, 12 settembre 2025, a Dogana al negozio Brio a partire dalle ore 17.00 al un evento di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno della nuova scuola che verrà inaugurata in Kenya il 20 settembre in memoria di Stefano. Occasione per acquistare oggetti e borse confezionate dalla sartoria della organizzazione Karibuni che Michi sosteneva.

