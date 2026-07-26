SOLIDARIETÀ In partenza per la Tanzania, Livio Ceci: “Vado in nome di mio fratello Luciano” Stanno per partire i 18 volontari del Campo missionario della Diocesi di San Marino-Montefeltro, insieme agli attivisti dalla Valle del Foglia

Un ultimo controllo ai dettagli, tra valigie, pacchi e materiali. E' in partenza per una nuova missione in Tanzania il gruppo di 18 volontari che aderiscono al Campo missionario della Diocesi di San Marino-Montefeltro, insieme agli attivisti dalla Valle del Foglia.

Saranno in Africa fino al 20 agosto, per supportare la popolazione dell'altopiano di Gwandumehhi. Un aiuto senza confini e su più fronti. L'obiettivo principale è issare una cisterna di 5mila litri, oltre a lavori idraulici, elettrici, di manutenzione. C'è poi l'aspetto umano: insieme alla cura dei bambini e delle persone, i missionari daranno una mano alla scuola e al pronto soccorso locali, oltre a un piccolo reparto per neonati. Due i volontari sammarinesi: Livio Ceci e Ilenia Podeschi. In Livio la voglia di diventare volontario è scattata dopo la scomparsa del fratello, a cui era profondamente legato.

Nel servizio la testimonianza del volontario Livio Ceci

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