In pensione Mario Alberto Francioni, storico operatore per i servizi istituzionali

Oggi il saluto da parte delle più Alte Cariche dello Stato

18 dic 2025

Un saluto per il pensionamento dalle più Alte Cariche dello Stato e dalla "famiglia" della Segreteria Istituzionale a Mario Alberto Francioni, storico operatore per i Servizi Istituzionali, dopo 20 anni di impegno. Ha inziato alla Segreteria alla Sanità, poi Istruzione, Industria. Dal 2006 a Palazzo Pubblico. A celebrare la fine della sua carriera lavorativa sul Pianello anche i Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Gli è stato rivolto un "grazie" corale per il suo impegno costante e la sua disponibilità. 




