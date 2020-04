In prima linea contro il coronavirus

Il "Covid Team"

Questi ragazzi e ragazze svolgono un lavoro fondamentale per arginare e sconfiggere il coronavirus. Ogni giorno entrano nelle case dei pazienti dimessi o in isolamento domiciliare per assisterli ed eseguire i tamponi.

“Il loro lavoro richiede grande impegno, molta attenzione e un'elevata rigidità in tutte le tecniche che mettono in atto per evitare, a loro volta, di essere contagiati” ci ha spiegato la coordinatrice del covid team Elisabetta Ercolani.

Un'attività che oltre a fornire il supporto medico/infermieristico ha anche l'importante compito di entrare in contatto empaticamente con i pazienti che spesso, purtroppo, hanno subito gravi lutti.

Nel servizio l'intervista alla Dott. Elisabetta Ercolani (Coordinatrice Covid Team)