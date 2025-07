In ricordo di Don Peppino: domenica 13 luglio, una messa speciale alla Colonia di Chiusi della Verna

Un'anniversario speciale: il primo, dopo la scomparsa di Don Giuseppe Innocentini, per tutti Don Peppino, venuto a mancare lo scorso 9 marzo all'età di 95 anni. Per celebrare la sua memoria, nel giorno del suo compleanno, Domenica 13 luglio la Parrocchia di Serravalle, gli educatori e gli animatori organizzeranno un momento di ricordo.

Alle ore 11.00, verrà infatti celebrata una Santa Messa in memoria, in uno dei luoghi simbolo della sua opera: la Colonia di Chiusi della Verna. Un luogo di crescita spirituale e pace, fondato dal sacerdote nel 1967, che ha offerto a generazioni di giovani sammarinesi ricordi indelebili. Proprio del piccolo Comune in provincia di Arezzo Don Peppino era diventato cittadino onorario, nel 2017, in occasione del 50esimo anniversario della fondazione della Colonia.



Chiunque volesse partecipare a questo momento può comunicare la sua presenza al numero di cellulare della Colonia 366.8451976.