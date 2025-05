In ricordo di Gian Franco Terenzi: a Palazzo Pubblico presentato l'album commemorativo

Barbara Terenzi consegna l'album commemorativo ai Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi

Cinque anni fa la scomparsa di Gian Franco Terenzi, uomo di spicco della politica sammarinese, quattro volte Capo di Stato e grande amico della Cina. A Palazzo Pubblico l'udienza in ricordo. Presenti esponenti dell'Associazione di Amicizia San Marino – Cina e una delegazione in rappresentanza dell'Università di Pechino e dell'Ambasciata Cinese a Roma.

Proprio l'Ambasciatore cinese a San Marino ha ricordato in una nota l'impegno politico di Terenzi per l'amicizia tra i due paesi. “Con emozione – afferma il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – in questa occasione presentiamo alla Reggenza un album commemorativo realizzato dall'Associazione San Marino Cina, con il contributo dell'Ambasciata, che ripercorre i momenti più significativi legati agli incontri ufficiali, le iniziative e le relazioni portate avanti da Gian Franco Terenzi”.

"Un giorno emozionante perché appunto riguarda mio padre, quindi sono coinvolta emotivamente - evidenzia Barbara Terenzi, presidente Associazione Amicizia San Marino Cina - però il risultato penso che sia soprattutto quello di ricordarlo, soprattutto per tutte le cose che ha fatto, importanti, e in questo ambito l'abbiamo voluto ricordare anche con l'anniversario dell'Istituto Confucio che comunque è un risultato anche dell'Associazione di Amicizia San Marino-Cina e tra i vari ambiti in cui è stato coinvolto nella sua lunga e intensa vita".

“Il volume fotografico presentato – evidenziano i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi – è un altro tassello che si aggiunge quale preziosa eredità, esempio e testimonianza dell'impegno appassionato e generoso profuso dal nostro compianto concittadino”. Dall'Università di Pechino espressa gratitudine per tutte le attività portate avanti e per la creazione dell'Istituto Confucio, dieci anni fa: piattaforma fondamentale per gli scambi tra le nostre due nazioni.

Nel servizio le interviste a Barbara Terenzi (Presidente Associazione Amicizia San Marino - Cina) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)