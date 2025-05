QUINTO ANNIVERSARIO In ricordo di Gian Franco Terenzi: a Palazzo Pubblico presentato l'album commemorativo Ripercorre i momenti più significativi legati agli incontri ufficiali, le iniziative e le relazioni portate avanti con la Cina da Gian Franco Terenzi.

Cinque anni fa la scomparsa di Gian Franco Terenzi, uomo di spicco della politica sammarinese, quattro volte Capo di Stato e grande amico della Cina. A Palazzo Pubblico l'udienza in ricordo. Presenti esponenti dell'Associazione di Amicizia San Marino – Cina e una delegazione in rappresentanza dell'Università di Pechino e dell'Ambasciata Cinese a Roma.

Proprio l'Ambasciatore cinese a San Marino ha ricordato in una nota l'impegno politico di Terenzi per l'amicizia tra i due paesi. “Con emozione – afferma il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – in questa occasione presentiamo alla Reggenza un album commemorativo realizzato dall'Associazione San Marino Cina, con il contributo dell'Ambasciata, che ripercorre i momenti più significativi legati agli incontri ufficiali, le iniziative e le relazioni portate avanti da Gian Franco Terenzi”.

"Un giorno emozionante perché appunto riguarda mio padre, quindi sono coinvolta emotivamente - evidenzia Barbara Terenzi, presidente Associazione Amicizia San Marino Cina - però il risultato penso che sia soprattutto quello di ricordarlo, soprattutto per tutte le cose che ha fatto, importanti, e in questo ambito l'abbiamo voluto ricordare anche con l'anniversario dell'Istituto Confucio che comunque è un risultato anche dell'Associazione di Amicizia San Marino-Cina e tra i vari ambiti in cui è stato coinvolto nella sua lunga e intensa vita".

“Il volume fotografico presentato – evidenziano i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi – è un altro tassello che si aggiunge quale preziosa eredità, esempio e testimonianza dell'impegno appassionato e generoso profuso dal nostro compianto concittadino”. Dall'Università di Pechino espressa gratitudine per tutte le attività portate avanti e per la creazione dell'Istituto Confucio, dieci anni fa: piattaforma fondamentale per gli scambi tra le nostre due nazioni.

Nel servizio le interviste a Barbara Terenzi (Presidente Associazione Amicizia San Marino - Cina) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)

