In Romagna parte "VacciniAmo la Riviera": dal 4 agosto cliniche mobili e camper sulla costa per incrementare le vaccinazioni

Sentiamo Tiziano Carradori

A San Marino invariati i contagi nelle ultime 24 ore, restano 37. Essendo giornata di vaccinazioni, ormai concentrate a una o due al mese, svariate decine di persone si sono recate per ricevere la prima dose, soprattutto giovani. A Rimini presentata la nuova campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione, “VacciniAmo la Riviera”, con testimonial Paolo Cevoli: dal 4 agosto cliniche mobili e camper sulla costa romagnola per vaccinare chi ancora non si è prenotato. Basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità.

Nel video l'intervista a Tiziano Carradori, direttore sanitario di Ausl Romagna, che parla anche dell'incremento della richiesta di vaccinazione dopo l'annuncio del Green Pass