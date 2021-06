In tutti i locali dell'Istituto sicurezza sociale resta l'obbligo della mascherina

All'interno di tutti i locali dell'Istituto per la sicurezza sociale resta l'obbligo di indossare la mascherina, anche per chi è vaccinato, così come il distanziamento e l'igienizzazione delle mani. La circolare del Comitato Esecutivo puntualizza come l'obbligo riguardi tutti i locali dell'Iss, non solo ospedale dunque, ma anche centri salute, ambulatori, farmacie, uffici amministrativi. Chi deve sottoporsi ad intervento chirurgico o indagini diagnostiche invasive, come gastro ed endoscopie, è obbligato al tampone, mentre il divieto decade per i pazienti oncologici o dializzati che abbiano concluso il percorso vaccinale. In tutta San Marino resta un solo positivo al Covid, in isolamento domiciliare.









In Italia scende ancora il valore medio nazionale dell'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che passa a 26 rispetto al 32 della scorsa settimana. L'Rt resta stabile a 0,68 come 7 giorni fa. In attesa delle decisioni del Comitato tecnico scientifico dopo il nuovo caso AstraZeneca, e la morte della 18enne di Sestri Levante che il 25 maggio aveva partecipato ad un Open Day, altre 5 Regioni contano di entrare in zona bianca da lunedì, ossia Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia di Trento e Puglia. Nessuna Regione, al momento, supera la soglia critica dei ricoveri in terapia intensiva, e calano i ricoverati.

Invece in Cile l'improvviso acuirsi della crisi sanitaria dovuta alla pandemia ha spinto il governo a decretare una rigida quarantena per la capitale Santiago e la sua provincia, e costretto il presidente Sebastián Piñera a rinviare una visita in cinque Nazioni europee: avrebbe dovuto incontrare in Vaticano anche Papa Francesco.