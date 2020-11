In Ucraina proteste per la “quarantena del fine settimana"

Secondo gli ultimi dati, ieri sono stati rilevati 12.524 nuovi casi di malattia da coronavirus. Tra i nuovi pazienti ci sono di nuovo quasi mezzo migliaio di medici. Il Ministero della Salute sta organizzando letti supplementari negli ospedali, ma il problema più grande potrebbe essere la mancanza di personale medico per fornire assistenza a tutti i pazienti. Al 13 novembre, in Ucraina è stato diagnosticato il coronavirus a più di mezzo milione di persone. 1.525 persone sono state ricoverate durante la giornata, 191 persone sono morte.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'Ucraina non può permettersi un blocco totale da un punto di vista economico. Pertanto, il governo ha deciso di introdurre una quarantena il fine settimana, che ferma l'intrattenimento e le strutture sportive, i saloni di bellezza e i ristoranti. Le restrizioni, se necessarie, si applicheranno per tutto l'inverno. Allo stesso tempo, i sindaci di diverse città ucraine, tra cui Ternopil, Lviv e Cherkasy, sotto la pressione delle proteste degli imprenditori, hanno affermato che non imporranno alcuna restrizione aggiuntiva a queste città, nonostante le decisioni del governo. Il ministero della Salute avverte che non hanno tali poteri. Il presidente Volodymyr Zelensky prenderà in considerazione una petizione degli ucraini per abolire la "quarantena del fine settimana". La petizione afferma che la decisione del governo contraddice alcune disposizioni della Costituzione dell'Ucraina e "avrà conseguenze catastrofiche per l'economia e la vita socio-culturale". Tuttavia, lo stesso Zelensky è attualmente in ospedale sotto controllo medico e questa settimana lui e alcune persone intorno a lui hanno ricevuto un test positivo per COVID-19.

Dall'Ucraina Victoria Polishchuk



I più letti della settimana: