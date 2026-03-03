MUSICA In vendita i biglietti per assistere alla finale del San Marino Song Contest L'evento si terrà al Teatro nuovo di Dogana venerdì 6 marzo alle ore 20:30

Sono in vendita su sito di Vivaticket i biglietti per assistere alla finale del San Marino Song Contest 2026. L'appuntamento è per le 20:30 al Teatro nuovo di Dogana. I biglietti sono disponibili a questo link https://www.vivaticket.com/it/ticket/finale-san-marino-song-contest/296074

A condurlo è Simona Ventura. Ecco i 10 big in gara:

Andreas Habibi ft. AURA | Emirati Arabi Uniti | All we need is love

Dolcenera | Italia | My love

Edward Maya ft. William Imola | Romania/Italia | Balla

Inis Neziri | Albania | Aurora

Kelly Joyce | Francia | Oh là là

L’Orchestraccia | Italia | Cara madre mia

Molella ft. Maxè | Italia | Fever

Paolo Belli | Italia | Bellissima

Rosa Chemical | Italia | Mammamì

Senhit ft. Boy George | Italia/Inghilterra | Superstar

