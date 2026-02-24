MUSICA In vendita i biglietti per assistere alle semifinali del San Marino Song Contest Le registrazioni avverranno martedì 3 marzo 2026 alle ore 17:00 e alle ore 20:30 al Teatro nuovo di Dogana

Sono in vendita su sito di Vivaticket i biglietti per assistere alle registrazioni delle due semifinali del San Marino Song Contest 2026. Le registrazioni avverranno martedì 3 marzo 2026 alle ore 17:00 e alle ore 20:30 al Teatro nuovo di Dogana.

Le due semifinali saranno poi trasmesse su San Marino Rtv il 4 e il 5 marzo alle 20:30. I biglietti sono disponibili a questo link.

