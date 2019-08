In vendita la colonia montana di Rocca Pietore

Procedendo a nord del lago di Alleghe nel verde delle montagne bellunesi si arriva a Rocca Pietore. Un comune di 1.200 abitanti devastato nell'ottobre scorso dall'uragano vaia, legato a doppio filo al Titano per aver ospitato la colonia montana sammarinese. In quasi 35 anni ha accolto oltre 5.000 giovani e meno giovani fino al 1999.

Diverse le iniziative portate avanti per far riaprire quella colonia ancora molto amata dai sammarinesi. La struttura è stata gestita dall'Opera Cattolica Sammarinese Assistenza (OCSA), fondazione messa in liquidazione nel 2009, ma che risulta ancora la proprietaria dell'immobile e dei terreni. Non sarebbe quindi mai stato perfezionato il passaggio di proprietà alla Diocesi San Marino Montefeltro.

Da qualche giorno però su un balcone dell'edificio, è apparso il cartello “vendesi” suscitando la curiosità di molti sammarinesi anche sui social. Sul cartello un recapito telefonico corrispondente ad una persona del posto da noi contattata, la quale vuole rimanere anonima, e che dice di essere stata incaricata dalla fondazione OCSA stessa per dare supporto ad eventuali interessati all'acquisto dell'immobile o a ricevere informazioni.

Tornando alla storia della colonia nel 1995 l'idea di costruire una nuova sede della colonia a Bosco Verde con l'acquisto di un lotto dal comune veneto. Il Congresso di Stato stabilì un contributo in favore dell'OCSA di 180 milioni di lire e anche la cittadinanza partecipò con la raccolta fondi “50.000 lire per un mattone”. La nuova sede però non è mai stata realizzata, parte dei soldi sono stati spesi per tasse e spese gestionali dell'edificio riferisce Domenico Gasperoni, ex membro del consiglio direttivo OCSA, a detta degli amministratori della Colonia. Nel gennaio 2011 una nuova delibera (delibera numero 41 del 11/01/2011) del Governo autorizzava l'utilizzo del contributo stanziato alla fondazione per realizzare una nuova Colonia al servizio dell'intera Diocesi San Marino – Montefeltro. Anche in questo caso i lavori non sono mai iniziati e oggi della colonia montana sammarinese rimane solo un vecchio edifico in decadenza.