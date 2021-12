24 DICEMBRE In Vespa e sul pony: Babbo Natale arriva sul Titano

Px, 50 Special, 125 Primavera: sono alcune delle “renne a due ruote” dei Babbo Natale in Vespa. Un appuntamento che si rinnova da diversi anni sul Titano la viglia di Natale. Da Borgo Maggiore al Centro Storico per diffondere spensieratezza e buon umore. Quest'anno non solo in vespa, Babbo Natale infatti ha scelto anche un pony per portare i regali alle famiglie di Acquaviva e raccogliere fondi da donare in beneficenza.

