In viaggio verso lo Zambia il container di Carità senza Confini

Il Container di Carità senza Confini lascerà questa mattina San Marino per raggiungere lo Zambia con un enorme carico destinato alla realizzazione di nuovi progetti e al completamento e potenziamento di progetti già esistenti. Nonostante il periodo segnato dalla pandemia, l’impegno di solidarietà non si è fermato e non si è fermata neppure la generosità di tanti donatori che ha permesso di riempire il container con materiale indispensabile. Alcuni Progetti riguardano la scuola: nell’ottica della realizzazione del progetto aula informatica sono stati rigenerati 20 computer grazie al coinvolgimento del Centro di Formazione Professionale, donati inoltre banchi nuovi ad una scuola nel Distretto di Kasama che ospita anche un’alta percentuale di studenti disabili.









Dal container scenderanno anche attrezzature sanitarie, tra le quali un ecografo, sedie a rotelle e deambulatori, fasce elastiche ortopediche, oltre a 6.000 mascherine chirurgiche e prodotti igienizzanti che forniranno aiuto e maggiore sicurezza a 5 strutture ospedaliere. Partiranno per lo Zambia anche 15 macchine da cucire e 4 quintale di tessuto che daranno vita ad un laboratorio di cucito che ha l’obiettivo di fornire opportunità di miglioramento sociale. Inoltre scarpe, vestiti, beni di prima necessità e pitture.

Dal Carità senza Confini il ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato al reperimento del materiale, dalle Scuole alle Ditte, dai privati alle Istituzioni.