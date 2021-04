SOLIDARIETÀ In viaggio verso lo Zambia il container di Carità senza Confini

C'è soddisfazione tra i volontari di Carità Senza Confini. Dopo un lungo lavoro di preparazione, finalmente parte il container che, da Fiorentino, arriverà in Zambia. All'interno, materiale per realizzare progetti e dare supporto alla popolazione locale. Grazie ai cittadini e a una serie di aziende del territorio, sono stati raccolti alimenti a lunga conservazione, carrozzine, computer rigenerati, banchi, attrezzature e dispositivi sanitari e tanti altri beni che andranno nella capitale Lusaka e in altre aree del Paese. Molti i progetti già in campo e quelli nuovi. Tra le iniziative, quella legate all'istruzione, ai mestieri come il cucito e la panificazione, insieme al supporto agli ospedali. Quattro, poi, i volontari che prossimamente andranno in Zambia.

Nel servizio, le interviste a Rita Berardi (presidente Carità Senza Confini), Stella Paoletti (volontaria) e Valentina Capicchioni (volontaria)





I più letti della settimana: