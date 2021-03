NUOVE MISURE ANTICOVID In vigore il decreto 52: parchi e piazze chiusi, controlli nei parcheggi

In vigore il decreto 52: parchi e piazze chiusi, controlli nei parcheggi.

È entrato in vigore, dalle 22 di ieri sera, il decreto 52, con le nuove misure anticovid in territorio sammarinese. Sarà valido fino alle ore 5 del 1° aprile 2021.



Sancito il divieto di uscire e l'obbligo di chiamare il medico in presenza di sintomi influenzali o di una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Prorogato il divieto di spostamento da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, provincie e comuni in zona rossa e arancione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità. La situazione rimane invariata rispetto al precedente decreto, con la possibilità di spostamento per raggiungere i figli minorenni svolgere attività sportiva agonistica autorizzata, raggiungere seconde case; ricongiungersi al coniuge/partner; per l’acquisto di beni di prima necessità non disponibili nel proprio luogo di residenza. Consentita la mobilità con i comuni confinanti se in zona gialla.

Vietati gli assembramenti di più di quattro persone in luoghi pubblici e privati, parcheggi compresi. Chiuso l’accesso ai parchi e alle piazze se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni. Protezione Civile e forze dell'ordine sono tenute a verificare il rispetto delle misure, limitando e presidiando le vie d'accesso alla repubblica. Le autorità vigileranno, anche con l'ausilio delle milizie volontarie, sul rispetto delle misure da parte dei locali aperti al pubblico, a partire da quelli in cui sono stati segnalati assembramenti. I Militi dei corpi uniformati sono autorizzati a chiedere le generalità dei contravventori e a presentare denuncia.



Tutte le attività sportive pubbliche e private sono sospese, fatta eccezione per quelle degli atleti di interesse nazionale stabiliti dal CONS, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive, fatta esclusione per allenamenti e competizioni di calendario nazionale sammarinese o internazionale in precedenza programmate purché senza la partecipazione del pubblico. L'attività motoria e sportiva è consentita unicamente in forma individuale, rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri. Consentito un accompagnatore per i bambini al di sotto di sei anni e i soggetti con forme di disabilità.



Dal 27 al 31 marzo 2021 tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluso il CFP e l'Istituto Musicale Sammarinese, svolgeranno lezioni esclusivamente con didattica a distanza. Rimane consentita l'attività in presenza, con distanza di sicurezza, per l'utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità con gli altri alunni della classe. Chiusi, dal 27 al 31 marzo, i Servizi Socio Educativi per la prima Infanzia.



Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari dell'Università, così come le attività formative e le prove delle bande e della corale.

Chiusi al pubblico, nei festivi e nei fine settimana, medie e grandi strutture sopra i 300 metri quadrati, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari (anche per animali), edicole, i tabacchi, farmacie e parafarmacie. Chiusi i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. L'accesso agli esercizi rimane consentito unicamente in forma individuale. Il mancato rispetto delle disposizioni e la presenza di conviventi in assenza di ragioni che rendano necessario l’accompagno, comportano per le attività la sospensione temporanea ed immediata della licenza per 15 giorni. Negli esercizi è consentito l'accesso ad una persona ogni 20 metri quadri.

Chiuse le mense pubbliche. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell’Ospedale di Stato, ad esclusione della mensa, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



Le attività di servizi alla persona sono consentite esclusivamente su prenotazione e senza permanenza nella sala d'aspetto del locale.



I datori di lavoro, pubblici o privati, hanno l'obbligo, dove la mansione lo consente, di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio, e di favorire la fruizione di ferie e periodi di congedo del personale. Nel settore pubblico consentita la possibilità di ripristinare il TRR (trattamento retributivo ridotto), che potrà essere utilizzato nella misura e secondo i termini definiti dalla DGFP, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Rimane l'obbligo di mascherina all'aperto e nei luoghi chiusi, ad esclusione che ci si trovi e da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità. Non è ammesso l’uso delle visiere-parafiato in plexiglass, tornano invece consentite le mascherine in tessuto.

Per le aziende è stato prorogato il termine per la presentazione del bilancio 2020 al 30 giugno 2021. La presentazione delle Istanze d'Arengo è consentita solo in via telematica all'indirizzo info.segristituzionale@pa.sm.

Le disposizioni del decreto 46, che non contrastano il nuovo provvedimento, vengono prorogate fino al 1° aprile 2021.

LEGGI IL DECRETO 52





