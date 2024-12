EVENTI Inaugurata a Roma l'opera simbolo del Giubileo 2025 Taglio del nastro alla vigilia dell'apertura della Porta Santa, alla presenza dei Capitani Reggenti di San Marino

E' l'opera simbolo del Giubileo 2025, la nuova Piazza Pia a Roma, davanti a San Pietro, inaugurata alla presenza delle massime autorità italiane. Una grande piazza pedonale con alberi e fontane che unisce Castel Sant'Angelo a via della Conciliazione, e al Vaticano, creando un unico spazio per passeggiare fino al colonnato di San Pietro. Le auto spariscono, grazie al nuovo tunnel che le porta direttamente al lungotevere. Dopo un anno e mezzo di lavori riapre dunque Piazza Pia, secondo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri un vero miracolo per il Giubileo, la piazza che verrà chiamata “dell'Abbraccio”, perché idealmente unisce Italia e Santa Sede, proprio il giorno prima dell'apertura della Porta Santa e quindi dell'avvio ufficiale del Giubileo, cui prenderanno parte anche i Capitani Reggenti di San Marino.

In attesa dell'evento, alla vigilia di Natale, cui assisteranno i Capi di Stato sammarinesi Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, accompagnati dall'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini, al taglio del nastro della nuova piazza, oltre al sindaco di Roma, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, e le autorità religiose, Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin e il delegato del Papa al Giubileo monsignor Rino Fisichella, che poi tutti insieme hanno assistito al primo passaggio delle macchine nel nuovo tunnel.

Nel video le interviste a Sara Fadlun, direttrice dei lavori, e a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri

