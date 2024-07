Inaugurata "Falco 31": nuova ambulanza per curare in modo più veloce ed efficace Almeno 50, ogni giorno, gli accessi al Pronto Soccorso che rinnova le sue dotazioni tecnologiche

Si chiama “Falco 31” la nuova ambulanza in dotazione al 118 dell'Ospedale di Stato. Grazie alle tecnologie di nuova generazione installate a bordo, consente di prendersi cura dei pazienti in situazioni di emergenza, in modo più preciso ed efficace. All'Iss l'inaugurazione, insieme ai vertici dell'Istituto, al Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, e ai rappresentanti delle istituzioni.

L'ambulanza va ad aggiungersi alle altre tre già disponibili e all'automedica. Ed è "una sorta di piccola sala emergenza - spiega Alessandro Valentino, primario del Pronto Soccorso - che portiamo sul territorio, con qualsiasi strumentazione necessaria, soprattutto a trattare i traumi sulla strada". Nuova dotazione che arriva in un periodo di maggiore afflusso al Pronto Soccorso, per via del caldo: almeno 50, in media, gli accessi ogni giorno.

Uno strumento, ha rimarcato il direttore generale dell'Iss, Francesco Bevere, per garantire “ai cittadini tutto il possibile e nel miglior modo possibile”. In atto collaborazioni anche fuori confine, con i centri emergenza di Romagna e Marche. "Si tratta di un'ambulanza in 'Classe A'", spiega Mularoni, per offrire agli assistiti "interventi in sicurezza, anche per fragili e anziani".

Nel servizio le interviste ad Alessandro Valentino (primario Pronto Soccorso Iss) e Mariella Mularoni (segretario di Stato Sanità)

