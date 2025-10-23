TV LIVE ·
Inaugurata in Kenya la “Teto Masai Nursery School” in memoria di Stefano Michi

Realizzata grazie ai fondi raccolti dai sammarinesi e al sostegno dell’associazione Karibuni Como.

23 ott 2025
Nel video e in fotogallery alcune immagini dalla “Teto Masai Nursery School”
È stata inaugurata lo scorso 20 settembre in Kenya la Teto Masai Nursery School, scuola realizzata in memoria di Stefano Michi, grazie alla generosità di tanti sammarinesi, che hanno partecipato alla raccolta fondi, e al sostegno dell’associazione Karibuni Como.

Il progetto, nato per ricordare l’impegno e l’amore di Stefano per l’Africa, permetterà oggi a 40 bambini masai di frequentare la scuola e di ricevere un pasto caldo ogni giorno.

L’iniziativa prosegue il cammino di solidarietà avviato da Michi e portato avanti dalla moglie Daniela Savioli, con l’obiettivo di offrire istruzione e speranza a molte famiglie africane.

Un video dall'inaugurazione della scuola dalla pagina Teto Masai, dove è possibile trovare tutti gli aggiornamenti sul progetto



Foto Gallery

Alcune foto dalla scuola

