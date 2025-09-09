Inaugurata la mostra “San Marino ad Expo 2025 Osaka: Noi siamo montagne”

Un racconto che profuma di orgoglio e visione. Un'avventura vissuta dall'altra parte del mondo e proiettata sul Titano perché possa essere vissuta da tutti. E' stata inaugurata, alla Galleria Cassa di Risparmio, la mostra “San Marino ad Expo 2025 Osaka: Noi siamo montagne”. Un titolo che diventa dichiarazione d’identità, un viaggio che porta le radici del Titano fino al cuore pulsante del Giappone, fino al 13 ottobre quando si chiuderanno le porte di Expo. Gratuita e aperta per tutto settembre, ripercorre l’audacia di uno Stato che ha saputo trasformare creatività e memoria in architettura di futuro. Al vernissage, i protagonisti di questa avventura — istituzioni, studenti, designer — intrecciano voci e ricordi, restituendo al pubblico il respiro di un progetto che nasce dall’energia di un concorso e fiorisce in un padiglione. Tra immagini, oggetti di design e frammenti di esperienza, la narrazione prende corpo, mostrando ciò che San Marino ha regalato al mondo e ciò che il mondo ha restituito in attenzione e sguardi.

"Questa volta è stata veramente un'operazione che ha visto l'università impegnata attraverso il design a creare l'intero padiglione - spiega Corrado Petrocelli, rettore Università di San Marino -. Ha portato una grande vitalità, una grande esperienza di comunità, docenti e studenti insieme. Ha dimostrato la validità di una scuola che è riuscita a trasmettere alcuni valori che sono stati colti in pieno. I numeri parlano chiaro, più di 3 milioni di visitatori, dunque un grande apprezzamento".

In esposizione un modellino 3d del Padiglione realizzato dagli studenti Unirsm, il manufatto in pietra del Monte Titano realizzato dagli scalpellini sammarinesi dell’Aaslp, il progetto grafico del logo del Padiglione ideato dallo studio Jam, il francobollo e la moneta “San Marino 2025 Expo di Osaka Giappone”, emissioni create ad hoc da poste San Marino. Il punto vendita allestito all’interno del Padiglione ha sino ad ora prodotto incassi pari a 400mila euro.

"Abbiamo questa collaborazione con l'università dall'inizio del progetto EXPO - aggiunge Alice Andreini, responsabile relazioni esterne e vendite per San Marino ad Expo-. Ci ha fatto da supporto anche per trovare degli oggetti che potessero essere giusti per il Giappone. Una sorta di origami e altri oggetti che ci raccontano di più, come il ricettario delle ricette locali dove c'è la piadina, la lasagna".

Nel video le interviste a Corrado Petrocelli (rettore Università di San Marino) e Alice Andreini (responsabile relazioni esterne e vendite per San Marino ad Expo)

