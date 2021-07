Inaugurata la ristrutturata sede della FSSS

Sono finiti i lavori di ristrutturazione alla sede della Federazione Sammarinese Sport Speciali, iniziati in primavera e proseguiti durante la fase della pandemia, che ha visto una diminuzione delle attività agonistiche per gli atleti del Titano. Ieri sera c'è stata la cerimonia di inaugurazione della rinata sede, un'occasione in cui ci sono stati i ringraziamenti a tutti coloro che hanno aiutato. Dopo il taglio del nastro, si sono aperte per la prima volta le porte della sede, i cui muri sono stati tinteggiati coi colori dei cerchi olimpici, augurio agli atleti per un futuro di successi.