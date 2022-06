Inaugurate dalla Reggenza le prime rampe in Lego alla Scuola per l'Infanzia di Falciano

La bellezza del gesto, l'importanza del messaggio. Quello dell'inclusione, quello di non dare per scontate azioni che per i più risultano semplici ma per altri rappresentano degli ostacoli, a volte insormontabili. Ecco allora che arriva a compimento un progetto di altissimo valore che i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli hanno voluto sostenere insieme al Congresso di Stato: la realizzazione delle prime rampe in LEGO per facilitare l'accesso, in questo caso, ai locali della Scuola dell'Infanzia di Falciano, oggi inaugurate dagli stessi Capi di Stato, accolti con un lungo applauso.

Una festa per Celeste di appena 3 anni e mezzo: per lui, che si muove con il deambulatore, entrare a scuola è finalmente diventato più comodo. Con la loro grazia e sensibilità, le alunne e gli alunni della Scuola Elementare si sono prodigati per “smontare le barriere architettoniche mattoncino per mattoncino”, su felice intuizione della Dirigente, Arianna Scarpellini, che ha proposto questa 'modalità ludica utile a sensibilizzare fin dalla più tenera età su un tema così sentito'. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno degli insegnanti, alla generosità della popolazione che ha donato Lego usati e alle associazioni per le persone con disabilità che ne hanno acquistati di nuovi.

Commosso il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi plaude all'iniziativa capace di “trasformare un gioco in un messaggio che sta diventando dirompente, uscendo anche dai nostri confini”. Una bella giornata per il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, riuscire a dare risposte a che ne più necessità. Utilizzato allo scopo anche un fondo che raccoglie le sanzioni di chi parcheggia senza averne diritto nei posti riservati ai disabili.

Nel video le interviste al piccolo Celeste; Ilaria Pacassoni, mamma di Celeste; Arianna Scarpellini, Dirigente Scuola Elementare.