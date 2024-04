SANITÀ Inaugurato a Chiesanuova un nuovo defibrillatore E' stato donato da un privato con la collaborazione della Giunta di Castello

Arriva un nuovo defibrillatore, già geolocalizzato nella app, in una delle posizioni più lontane dall'ospedale, quindi raggiungibile con tempi più lunghi dalle ambulanze. In una patologia tempo dipendente come l'arresto cardiaco è una postazione importante. Siamo a Chiesanuova ed è stato inaugurato oggi alla presenza del Segretario alla Sanità Mariella Mularoni che ha ribadito l'importanza di questo "gesto dal grande senso civico".

E' stato infatti donato dal titolare del ristorante "Confine e tradizione" a cui hanno contribuito anche la Giunta di Castello e i volontari che hanno partecipato alla cena del cuore dello scorso settembre. Il Segretario Stefano Canti ha sottolineato l'importanza di questa "postazione a ridosso del confine" e la necessità di fare formazione perchè il "sistema funzioni".

Questa postazione si aggiunge agli oltre 100 defibrillatori già attivi nel progetto "Repubblica cardioprotetta" che promuove anche attività di formazione che iniziano già dalle scuole elementari e coinvolgono anche le forze dell'ordine, la protezione civile e i volontari.

Nel video l'intervista a Marina Foscoli, Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: