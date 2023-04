ITINERARIO SACRO Inaugurato il Cammino del Santo Marino, "un giorno speciale per la comunità"

Inaugurato e presentato alla Reggenza, il Cammino del Santo Marino, progetto della Segreteria al Turismo in collaborazione con Territorio e Cultura, in sinergia con la Diocesi San Marino-Montefeltro. Silvia Pelliccioni. Sulle orme del Santo Fondatore, per valorizzare territori dall'enorme patrimonio culturale e paesaggistico, la sacralità dei luoghi di culto, con un occhio particolare allo sviluppo del turismo religioso. Il Cammino del Santo Marino è stato presentato ai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini nel corso di una udienza molto partecipata.

Presente anche una delegazione di Arbe: è infatti dall'isola, terra natia del Santo, che l'itinerario, segnato proprio da una targa, parte virtualmente, per poi snodarsi tra Rimini, San Marino e Montefeltro. Nato dall'idea e dall'impegno di un gruppo di persone che si sono costituite in Comitato, riuscendo via via a coinvolgere istituzioni, diocesi, Castelli e comuni limitrofi, associazioni e intere comunità, il Cammino trova oggi il suo completamento rendendosi a pieno titolo meta prediletta di pellegrini e amanti della natura. Il Santo al centro: l'occasione di ritrovare un legame. Per Monsignor Turazzi un giorno speciale, da condividere anche con il nuovo Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi.



“Progetto turistico ineguagliabile” per la Reggenza, che ne sottolinea l'estrema rilevanza: "Il Cammino - affermano i Capi di Stato - è un omaggio alla nostra terra, ai suoi anfratti più nascosti e al nostro amato entroterra che ci appartiene e racconta le nostre radici di Comunità"; e ancora, "Il camminare, quale pratica sempre più diffusa, ha quale ulteriore significato il valore del silenzio, oggi sempre più raro nel fragore della contemporaneità che non deve distogliere dalla dimensione dell'introspezione capace di spingere l'uomo a fermarsi per raccogliersi e pensare".

Taglio del nastro nel cuore pulsante del Cammino, la Basilica del Santo. Poi all'interno, una volta esposta la Reliquia, la presentazione nel dettaglio del percorso: 80 chilometri, 60 in territorio italiano e 20 su suolo sammarinese, da percorrere in 4 giorni suddivisi in tappe ben tracciate da Andrea Severi, fondatore di San Marino Trekking, insieme a Gianfranco Ugolini.

Partenza da Rimini, verso località Santo Marino per poi fare ingresso in Repubblica e da qui proseguire in direzione San Leo e infine Pennabilli. Tutto perfettamente indicato con segnavia ad hoc. Così come il logo, realizzato dalle Suore “Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento”.



Guarda le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Mons. Andrea Turazzi, Vescovo Diocesi San Marino- Montefeltro. Nel video un estratto dall'intervento della Reggenza durante l'udienza.

