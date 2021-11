Inaugurato il nuovo Centro studi Pam: a San Marino ricercatori da tutto il mondo e un contributo alla cooperazione

Nel video, le interviste a Gennaro Migliore (presidente Pam) e Stefano Canti (segretario di Stato al Territorio)

Inaugurato il nuovo Centro studi internazionale dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo: una nuova struttura in viale Onofri con ricercatori da ogni parte del mondo. Il taglio del nastro sabato 20 novembre, con il presidente della Pam, Gennaro Migliore, una delegazione internazionale e rappresentanti del Governo sammarinese. Il centro che si occuperà di materie diplomatiche e di approfondimenti su tematiche come il cambiamento climatico, la sicurezza, il dialogo tra culture e la cooperazione.

In mattinata la delegazione è stata ricevuta in udienza dalla Reggenza. I capi di Stato, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, nel loro intervento, si sono soffermati sul valore della Pam come strumento di diplomazia parlamentare nella regione mediterranea e sull'importanza, per San Marino, di dare il proprio contributo, diventando, anche grazie al nuovo centro, un "luogo privilegiato" di confronto per "contribuire a promuovere un equilibrio e una pace duratura tra i popoli".

