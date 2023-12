CAPITANI REGGENTI Inaugurato il percorso “Il castello di Faetano tra storia e racconti” Presenti al taglio del nastro i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina

Inaugurato a Faetano il percorso “Il castello di Faetano tra storia e racconti” alla presenza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina e del Capitano di Castello Giorgio Moroni.

Un percorso che si snoda attraverso i luoghi più significativi di Faetano. In piazza svelata la mappa in ceramica realizzata dagli alunni della Scuola Elementare di Faetano, per immergersi al 100% in un viaggio tra passato, presente e futuro.

