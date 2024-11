Inaugurato lo stand di San Marino al WTM di Londra

Il World Travel Market di Londra si conferma una delle principali fiere del turismo mondiale e l’edizione 2024 promette di essere la più grande di sempre. Sono attesi almeno 45.000 visitatori per un giro di affari che si stima di oltre 2 miliardi di sterline.

Una vetrina straordinaria per San Marino che partecipa con uno spazio espositivo di 40 mq all’interno del Padiglione ENIT, dove trovano sede anche 6 operatori del Titano. Ad inaugurarlo, in mattinata, il Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati assieme al Console Onorario di San Marino in Gran Bretagna Maurizio Bragagni. Dopo il taglio del nastro, una giornata intensa di incontri: con i vertici di ENIT, con i quali il Segretario ha discusso del rinnovo dell’accordo di collaborazione con l’Ufficio del Turismo; con la Ministra italiana Daniela Santanchè e la Ministra greca Olga Kefalogianni, con la quale Pedini Amati ha valutato l’ipotesi non solo di ampliare l’intesa già in essere ma di implementare anche la collaborazione in ambito europeo, considerando che proprio la Grecia esprime il Commissario UE per il Turismo.

Poi, la partecipazione al meeting organizzato dall'omologo Ministro dell'Arabia Saudita Ahmeed Al Katheeb - a conferma del rapporto strategico tra le due realtà - mentre domani presenzierà al 18º Summit dei Ministri in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, uno dei momenti più importanti della tre giorni di fiera e che – come spiega Pedini Amati - “delineerà linee guida globali e indicherà le strade che i Paesi percorreranno nei prossimi anni”.