IMPRESE E TERRITORIO Inaugurato Lynda: punto vendita diretto di Nuova Distribuzione Srl Taglio del nastro questa mattina al Centro Fiorina con il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi: "Un segale positivo per tutta la Repubblica"

Dai prodotti per la casa all'igiene personale oltre a casalinghi e pet care. Lynda il nuovo punto di vendita diretto di Nuova Distribuzione Srl è stato inaugurato questa mattina al Centro Fiorina. Presente il Segretario di Stato Fabio Righi: “Avviare un attività di questa portata in un periodo storico particolare come quello che stiamo vivendo – ha sottolineato – è un segnala molto positivo per tutta la Repubblica”.

Nuova Distribuzione Srl opera già da circa quattro anni in questo settore in Repubblica. Con questa apertura, spiega l'amministratore unico Vittorio Bagnasco, vogliamo offrire qualcosa di diverso ai consumatori di San Marino.

Nel servizio le interviste a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria) e Vittorio Bagnasco (Amministratore Unico Nuova Distribuzione Srl)

