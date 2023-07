Incendi in Grecia, alla Farnesina non risultano sammarinesi coinvolti

“Al momento non risultano presenze specifiche o segnalazioni in merito a cittadini sammarinesi” nelle aree interessate da incendi in Grecia e sulle sue isole. Questo è quanto risponde l'Unità di crisi della Farnesina. Anche le principali agenzie viaggi del Titano confermano di non avere clienti che hanno chiesto supporto.

Intanto il fuoco continua a divampare. Migliaia di turisti e residenti sull'isola di Rodi hanno cercato rifugio in scuole e rifugi mentre gli incendi minacciavano resort e villaggi costieri. I servizi di emergenza si sono attivati anche d'incendi sulle isole di Eubea e Corfù e ad Aigio. Gli sfollati sono stati portati nei centri congressi e nelle scuole, con i residenti locali che hanno offerto aiuto alle persone colpite.

Il portavoce dei Vigili del fuoco, Ioannis Artopios, in conferenza stampa ha riferito che sono 19mila le persone evacuate da case e hotel, a Rodi. Le condizioni sono particolarmente difficili, con forti venti e fiamme superiori ai cinque metri di altezza. Imponenti i numeri delle forze antincendio dispiegate: 16 gruppi di escursionisti, 266 vigili del fuoco, 49 veicoli acquatici, 10 veicoli con 60 membri del personale in arrivo e 5 elicotteri insieme a 10 canadair.

