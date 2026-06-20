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Incendio in un appartamento al Ventoso: evacuati i residenti, nessun ferito

Le fiamme sarebbero partite dalla zona della cucina

20 giu 2026
Incendio in un appartamento al Ventoso: evacuati i residenti, nessun ferito

Questa mattina, in località Ventoso, un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Decima Gualdaria. Sul posto è intervenuta la Squadra Antincendio della Polizia Civile, allertata dalla Centrale Operativa Interforze.

 All'arrivo, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interrompendo le forniture di energia elettrica e gas, per poi accedere all'immobile con l'ausilio degli autorespiratori. Le fiamme erano concentrate nella parte inferiore di una struttura in legno adiacente a un camino. Per raggiungere il focolaio è stato necessario rimuovere la cucina e procedere successivamente allo spegnimento utilizzando l'acqua dell'autopompa in dotazione al Corpo.

Il rapido intervento ha consentito di contenere i danni, limitati alla cucina e a una camera del piano terra. I residenti sono stati evacuati e, in attesa della bonifica e delle verifiche sulla salubrità degli ambienti, è stato disposto il divieto di accesso all'area interessata dall'incendio. Sul posto è stato informato anche il Servizio di Protezione Civile per gli accertamenti di competenza. Le cause del rogo sono ora al vaglio della Sezione Antincendio della Polizia Civile. L'intervento ha impegnato tre operatori per circa due ore, comprese le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.





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