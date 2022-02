Inchiesta La Serenissima, Usgi: "Clima di ostilità alla libertà di espressione" Orietta Ceccoli lancia un appello alle forze democratiche

In una nota l'Unione Sammarinese Giornalisti e fotoreporters comunica l'appoggio alla Consulta per l'informazione in merito alla vicenda che vede indagati i collaboratori della Serenissima. Si tratta, scrivono, dell'ultimo di una serie di episodi, "apparentemente convergenti verso lo scopo di mettere a tacere le voci critiche".

"Sarebbe davvero una sconfitta per la Democrazia - conclude la nota - se per paura, paura che purtroppo si percepisce già in molti cittadini, chi vuole esprimere il proprio pensiero rinunciasse a farlo perché teme intimidazioni, dispetti, ritorsioni, denunce" (leggi la nota integrale).

Sul caso interviene anche Orietta Ceccoli, uno dei collaboratori indagati, lanciando un appello a tutte le forze democratiche, "non per la difesa della mia persona, - scrive - ma per la salvaguardia della Repubblica". "Chiedo alle forze politiche, alle forze sindacali, datoriali e associazioni e privati cittadini - prosegue - di documentarsi su questo evento e di prendere posizioni pubbliche di conseguenza" (leggi la lettera integrale).

File allegati La lettera di Orietta Ceccoli

