CONTRO LA VIOLENZA Inchiesta “Lotto” online, la CSU invita ad partecipare In 10 giorni, oltre 230 risposte

Si chiama "Lotto contro violenza, molestie e discriminazioni". E' l'inchiesta online della CSU che invita a partecipare. Lanciata in occasione dell'8 marzo, chiama lavoratrici e lavoratori occupati a San Marino a rispondere in modo anonimo al questionario dedicato sui siti web di Cdls e Csdl, contribuendo così all'obiettivo di raccogliere dati utili a supporto delle azioni di contrasto a questi fenomeni, poco percepiti ma frequernti, e orientare le future attività di formazione e informazione. In poco più di 10 giorni - segnala la CSU sono già arrivate oltre 230 risposte all'indagine.

