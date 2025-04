Incidente Fiorina: parte la raccolta fondi a sostegno di Mattia Ceccoli

È stata avviata su GoFundMe una raccolta fondi a sostegno di Mattia Ceccoli, l’agente della Polizia Civile di San Marino gravemente ferito in servizio nella notte tra l’11 e il 12 aprile. A promuoverla sono stati i suoi colleghi della sezione Pronto Intervento - Infortunistica Stradale, profondamente colpiti dall’incidente che ha coinvolto il giovane agente sammarinese mentre stava svolgendo i rilievi per un sinistro stradale a Fiorina. Travolto da un’auto guidata da un gendarme fuori servizio, Mattia ha riportato gravi ferite che hanno reso necessaria l’amputazione della gamba sinistra ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

I suoi colleghi hanno deciso di lanciare la campagna per aiutarlo ad affrontare il lungo percorso di riabilitazione, sostenere le spese mediche e garantirgli un supporto concreto.

"Questa raccolta fondi - scrivono - nasce dal cuore della sezione di Pronto Intervento - Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Civile, uniti oggi più che mai per sostenere Mattia in questo momento così difficile. Mattia, con la sua generosità e il suo spirito solare, ha sempre affrontato ogni emergenza con dedizione. Ora è lui ad aver bisogno del nostro aiuto concreto per affrontare le ingenti spese, il lungo percorso di riabilitazione e gli eventuali adattamenti necessari per la sua vita quotidiana. Ogni piccolo contributo può fare una grande differenza per Mattia e la sua famiglia. I fondi raccolti, con il loro benestare, saranno interamente devoluti tramite bonifico all'IBAN che ci forniranno".

Chi desidera contribuire può farlo al seguente link: https://www.gofundme.com/f/mattia-agente-di-polizia-civile-investito-in-servizio