Incidente mortale in cantiere a Rimini: identificato l'operaio 80enne che si allontanò L'uomo, assistito dall'avvocato Giordano Anconelli del Foro di Forlì, è indagato per omicidio colposo

E' stato identificato in mattinata dai carabinieri di Forlì, su delega del pm di turno della Procura della Repubblica di Rimini, Davide Ercolani, il lavoratore che dopo l'incidente mortale di martedì scorso si era allontano dal cantiere senza farsi identificare. Si tratta di un uomo di 80 anni, residente a Forlì rintracciato dai militari che hanno prima eseguito una perquisizione nella sede della ditta di trasporto e montaggio dove l'anziano pare stesse dando una mano. In seguito all'incidente sul lavoro di martedì mattina, è deceduto un 78enne, titolare di un'altra ditta impegnata sullo stesso cantiere di viale Vespucci a Rimini. Secondo la ricostruzione della dinamica, un'asse di legno è precipitata nel vuoto, da un'altezza di circa 10 metri, mentre veniva issata al terzo piano dell'hotel con un montacarichi e il 78enne era stato colpito alla testa. Nell'azienda di trasporto e montaggio, durante la perquisizione, gli investigatori dei carabinieri hanno cercato documenti e contatti al fine di risalire al nominativo del lavoratore presente al momento del grave infortunio. L'uomo, assistito dall'avvocato Giordano Anconelli del Foro di Forlì, è indagato per omicidio colposo. Altre e varie responsabilità, eventualmente in capo alla ditta di trasporti saranno poi al vaglio dell'ispettorato del lavoro, così come la dinamica precisa dei fatti.

