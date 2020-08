Continua a lottare per la vita Simone Felici, il 24enne sammarinese che ha subito un grave incidente lo scorso 10 agosto. Ad oggi si trova ancora ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Bufalini di Cesena, la prognosi rimane riservata. Il giovane aveva perso il controllo della sua moto in Via Cesare Cantù a Serravalle, scontrandosi contro un cancello. Nell'impatto aveva riportato un forte trauma cranio facciale ed una gravissima lesione ad una gamba.