VIABILITÀ Incidente sulla superstrada: moto con a bordo due persone si scontra con auto

Incidente questa mattina lungo la superstrada all'altezza dei Tavolucci. In corso gli accertamenti della Polizia Civile. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero coinvolte una Golf e una moto KTM. La moto avrebbe urtato l'auto mentre stava entrando nel parcheggio della Gastronomia Thierry. A bordo della KTM un uomo e una donna di 32 e 30 anni, trasportate all'Ospedale di Stato. Per lui la prognosi è di 7 giorni, per leI di 8 giorni.

