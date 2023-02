REPORT STRADE Incidenti: Serravalle e Borgo maglia nera, distrazione 1^ causa, giovani i più colpiti

Incidenti: Serravalle e Borgo maglia nera, distrazione 1^ causa, giovani i più colpiti.

Ufficio Statistica, Authority Sanitaria e Corpi di Polizia ci offrono una fotografia degli ultimi 15 anni sulle strade: poche le novità, molte la certezze. La superstrada è la più pericolosa, in territorio, soprattutto nel tratto lungo 10 kilometri dei castelli di Serravalle e Borgo Maggiore. Che registra più della metà degli incidenti ( 57,8%) con più feriti e più decessi. Le vie che detengono questo triste primato sono via Tre Settembre, via Quattro Giugno, via Cinque Febbraio, via Venticinque Marzo e via Ventotto Luglio. Proprio quest'ultima è la più pericolosa con 147 incidenti, 3 decessi e 191 feriti. Uscendo dalla superstrada, bollino rosso per Cailungo, con via Ranco e via Ca’ dei Lunghi e via del Serrone.

La serie storica degli ultimi quindici anni, se ha visto un progressivo miglioramento nei numeri, ridotti fino al 2020, ha registrato però una inversione di tendenza considerevole, sia nel 2021 che nel 2022.



Circa la dinamica, gli incidenti nei quali sono intervenute le forze dell'ordine, quindi restano fuori tutti gli altri, annotano soprattutto scontri frontali o laterali. E veniamo alle cause: vince la guida distratta; nel 12,3% degli incidenti con morti e feriti negli ultimi 5 anni, mentre in passato erano sotto il 10 per cento. C'è da ipotizzare che l'uso del telefonino abbia contribuito. Al secondo posto, l’eccesso di velocità registra un forte decremento, passando dal 13,5% all’11,1% in 10 anni, così come il mancato rispetto delle regole di precedenza, terza causa di incidenti, che si attesta al 7,9%, praticamente dimezzata rispetto al passato. Aumentano anche i conducenti in stato di alterazione psico-fisica, sono il 6,1% nel quinquennio 2018-2022.

Ad avere più incidenti sono i giovani, tanto che uno su due ha meno di 36 anni. A guidare la classifica delle persone incidentate sono quelli tra 0-17 anni. E chiudiamo con una curiosità. Le rotatorie sono i tratti di strada più sicuri, in territorio, seguiti dalle curve e, maglia nera, i rettilinei.

VAI AL REPORT

[Banner_Google_ADS]



File allegati Il report sugli incidenti

I più letti della settimana: