SAN MARINO Incidenti stradali, sequestro di stupefacenti e attività per prevenire la diffusione del covid: 2021 intenso per la Polizia Civile

È stato un anno di lavoro intenso per la Polizia Civile nel contrastare reati ed illeciti amministrativi e prevenire la diffusione della pandemia. Proprio su quest'ultimo punto le varie sezioni hanno eseguito 2.209 controlli in supermercati e negozi di alimentari redigendo 144 verbali di verifica amministrativa. 225 gli accertamenti nelle attività commerciali ed oltre 1.000 quelli presso i domicili privati per le quarantene; 86 le sanzioni elevate per il mancato rispetto delle misure anti-contagio.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale 197 gli incidenti totali con 389 persone coinvolte e due i decessi. Il mese con più sinistri è stato ottobre (23), seguito da luglio e giugno. La superstrada si conferma il tratto con il maggior numero di scontri e la fascia di età più coinvolta è quella tra i 50 e i 65 anni. Durante l'anno sono stata deferiti 51 soggetti all'Autorità Giudiziaria di cui 31 per guida in stato di alterazione da alcol o stupefacenti. Ammonta a più di un chilo il totale delle sostanze sequestrate (1,142 gr). Tra gli accertamenti si rilevano anche 3 fermi di Polizia Giudiziaria.

La sezione viabilità ha elevato oltre 3.000 (3.065) contravvenzioni mentre il totale delle sanzioni di tutto il Corpo della Polizia Civile è di 8.593 per un valore complessivo di 931.800 euro. Le sanzioni per eccesso di velocità, che rappresentano la maggioranza delle segnalazioni sulla patente (5.015), rilevate dagli autovelox ammontano a 580.250 euro.

Nell'ambito del settore di indagine e controllo delle attività economiche e finanziarie sono stati trattati 41 fascicoli penali di cui 4 rogatorie intenzionali che hanno dato luogo a 8 perquisizioni e 11 sequestri. Da non sottovalutare il dato sulle liti familiari o condominiali; 29 di cui 15 segnalazioni al servizio salute mentale, 9 al servizio minori e due inoltrate all'autorità giudiziaria.

La sezione antincendio ha operato 693 interventi di cui 131 per incendi. 452 gli infortuni sul lavoro e 1.510 gli infortuni domestici.

