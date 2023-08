SOCIALE Inclusione, Attiva-Mente: "San Marino assente anche alle prossime Paralimpiadi?"

Lo sport va spesso oltre la pura competizione agonistica: per gli atleti con disabilità diventa un mezzo di inclusione sociale. Da qui parte Attiva-Mente per lanciare un appello alle istituzioni, chiedendo maggiore impegno su queste tematiche. Grazie allo sport, sottolinea l'associazione, viene permesso alle persone di “sentirsi parte di una comunità, di sviluppare amicizie, di aumentare l'autostima e costruire relazioni”, abbattendo barriere fisiche e mentali.

La tecnologia, poi, ha consentito passi in avanti importanti per gli atleti. Governo, organizzazioni sportive, istituzioni educative e la società nel complesso, esorta Attiva-Mente, dovrebbero lavorare per favorire l'inclusione, non solo tramite “investimenti”, ma prevedendo “programmi di sviluppo sportivo inclusivo, educazione sulla disabilità e promozione dell'inclusione”. Un percorso che, per l'associazione, necessita di un impegno collettivo “non ancora intrapreso” in Repubblica.

Poi una stoccata sulle Paralimpiadi. Il 28 agosto del prossimo anno si apriranno i Giochi estivi paralimpici in Francia. “Mentre per ben 184 nazioni è iniziato il conto alla rovescia, San Marino sarà assente per il terzo quadrienno consecutivo?”, si chiede Attiva-Mente. Organizzazione che ha aperto la raccolta firme per un'Istanza d'Arengo affinché il Paese si doti di un Garante nazionale dei diritti umani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: