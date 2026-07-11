SAN MARINO Inclusione lavorativa: la Csdl sprona l'esecutivo a riformare la legge Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori: “Pronta delibera per avviare la riforma. L'obiettivo è quello di intervenire anche sotto l'aspetto culturale".

Aggiornare una norma che dal 1971 non è più stata toccata: la Csdl sprona il governo ad attivarsi sull'inclusione lavorativa. Ad oggi, spiega il sindacato, le persone con disabilità trovano lavoro quasi esclusivamente nel pubblico. Il segretario della Csdl Enzo Merlini evidenzia come in Europa ci siano già modelli virtuosi da poter seguire e definisce il quadro attuale sammarinese “vergognoso”.

"Noi alcuni modelli li vorremmo sposare perché attualmente l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità è veramente una cosa vergognosa - afferma Merlini - perché non è applicata minimamente le leggi che abbiamo. Quei modelli secondo noi possono funzionare seppure tratti sulla nostra realtà. Chiederemo che da quella proposta che sta circolando questi principi fondamentali vengano effettivamente tradotti nel concreto".



Situazione di cui è ben a conoscenza il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori. Già nella prossima sessione consigliare l'obiettivo è presentare la delibera per avviare l'iter legislativo di riforma.

"L'obiettivo innanzitutto è quello di intervenire più sotto l'aspetto anche culturale dell'inclusione lavorativa - spiega Bevitori - vogliamo effettivamente lavorare sotto l'aspetto culturale ovvero cercare di ribaltare anche un po' il paradigma di quello che c'è oggi dentro l'ufficio del lavoro per esempio. Noi vorremmo presentare già nella prossima seduta del Congresso di Stato la delibera per avviare l'iter del PDL".

Nel servizio le interviste ad Enzo Merlini (Segretario generale CSDL) e Alessandro Bevitori (Segretario di Stato Lavoro)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: